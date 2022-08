CAMPO BRUNO REFFI San Marino Goodbye Festival, due giorni di liscio in ricordo di Raoul Casadei La Segreteria al Turismo lancia il proprio sostegno alla candidatura del liscio a patrimonio immateriale Unesco

Campo Bruno Reffi, due serate nel nome del folk e del liscio, nel nome di Raoul Casadei, sotto la direzione artistica del figlio Mirko. Questa sera spazio alle più rappresentative scuole di danza dell’Emilia Romagna con oltre 100 ballerini che si esibiranno in uno spettacolare dance-show dedicato al Re del Liscio, domani sera invece, sempre al Campo Bruno Reffi, andrà in scena lo spettacolo della Mirko Casadei POPular Orchestra che ripercorrerà la storia del liscio dalle prime canzoni di Secondo Casadei fino ai grandissimi successi firmati da Raoul con accenni contemporanei e brani di “contaminazione”. Terza edizione di un evento caro a San Marino, caro alla Segreteria al Turismo, partendo proprio dal legame tra il territorio e la famiglia Casadei, forte anche del successo San Marino Goodby, il primo testo di Raoul per la musica di Secondo Casadei. Si parla di progetti condivisi a sostegno della musica tradizionale romagnola e arriva l'appoggio all'iniziativa dei territori romagnoli per fare del liscio patrimonio immateriale dell'umanità.

Nel video, le interviste al Segretario al Turismo, Federico Pedini Amati e a Mirko Casadei

