SERATA EVENTO San Marino Goodbye: folk romagnolo, pop e cantautorato con Mirko Casadei e Alberto Bertoli Successo di pubblico per la serata "Figli di!"

Pieno di pubblico ieri sera a Campo Bruno Reffi per San Marino Goodbye Festival, l'evento dedicato alla musica folk romagnola e quest'anno a tema "Figli di!", con incursioni nel pop e nel cantautorato. Ad aprire la serata, infatti, Mirko Casadei, e la POPular Folk Orchestra, con “GIRAMONDO...sulla Via Emilia direzione 100”. L'occasione per festeggiare i 50 anni del brano omonimo lanciato dal padre, Raul Casadei al Festivalbar nel 1975. Si ravviva così il legame, stretto, della Repubblica con la musica tradizionale romagnola, di cui Mirko Casadei, figlio del “re del liscio”, ha raccolto con fierezza il testimone.

Dopodiché il concerto di Alberto Bertoli e la sua "Bottega Bertoli": presentato un repertorio che unisce le canzoni intramontabili del padre, Pierangelo, a brani composti dallo stesso cantautore emiliano. Un forziere ricco di tesori, “la bottega di famiglia, - come spesso l'ha definita – aperta dal 1972 e che non è intenzionata a chiudere lasciando orfani i tanti fan di questa storia nata e cresciuta a muso duro”.

Nel video estratti musicali dai concerti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: