MUSICA San Marino Goodbye: la tradizione romagnola di Mirko Casadei sul Titano Inaugurata la sesta edizione del festival. Questa sera appuntamento con "Balamondo", ospite Marco Ligabue

Ci sono note che viaggiano nel tempo prima ancora che nello spazio. Raccontano di tradizioni e identità, capaci di unire generazioni, nonni e nipoti. Sono quelle della Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, che ieri sera ha inaugurato la sesta edizione di "San Marino Goodbye" al Campo Bruno Reffi, celebrando anche i venticinque anni di carriera del suo capobanda.

Non solo liscio e calore romagnolo sotto il cielo del Titano. Casadei ha infatti voluto aprire la scena a un coro di voci speciali: gli alunni della scuola elementare “l’Olmo” di Montegiardino, protagonisti di un progetto didattico-musicale durato un intero anno scolastico. Insieme hanno intonato “Ad chi sit è fiöl?”. Di chi sei figlio?, una domanda che nella parlata romagnola serviva a riconoscere i bambini per strada rintracciandone le radici, e che in musica si trasforma in un canto universale di accoglienza e unione tra i popoli.

Ma il viaggio di questa carovana sonora non si ferma. Questa sera, giovedì 20 agosto, il festival cambia ancora traiettoria, aprendosi alle sperimentazioni del "Balamondo" World Music Festival. Nata nel 1998 da un’intuizione di Raoul Casadei ed ereditata dal figlio, questa festa itinerante fa della contaminazione musicale la sua cifra stilistica. Per questa seconda serata, la tradizione romagnola sposerà l'energia rock di Marco Ligabue. Un nuovo, atteso incontro, per dimostrare che la musica non conosce confini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: