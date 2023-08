San Marino Goodbye: Maria Pia Timo in “Il Ballo”, tra musica e comicità Prima serata per la quarta edizione del Festival. Omaggio al Ballo liscio. Questa sera ancora Mirko Casadei e la sua Orchestra protagonisti per festeggiare i 50 anni di “Ciao Mare"

San Marino Goodbye apre in musica e parola, liscio e comicità, con il Ballo. Firma Roberto Pozzi, pensato da Ivano Marescotti poi ereditato e adattato per Maria Pia Timo, comica faentina interprete al femminile della romagnolità, che incrocia la sua strada con quella di Mirko Casadei e la Popular Folk Orchestra. “E' un racconto di come si è modificato il ballo romagnolo – spiega - dal folklore al giorno d'oggi, di contrappunto alla vita nostra, dei nostri genitori e noi che l'abbiamo vissuta. Uno spettacolo dove la sostanza è tanta, si ride moltissimo e a tratti ci si commuove”

Da Carlo Brighi - detto Zaclén - al dopoguerra di Secondo Casadei; fino ai successi di Raoul, che porta il liscio nel mondo: nella storia del ballo romagnolo per eccellenza, si legge l'evoluzione di una società ed emergono i tratti di un popolo unico.

Il ballo raccontato, e questa sera il ballo in pista, con la grande festa per i 50 anni di “Ciao Mare”: terzo posto al Festivalbar, 300mila copie e tormentone dell'estate 1973; un altro brano intramontabile del Re del Liscio.

Nel video, l'intervista a Maria Pia Timo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: