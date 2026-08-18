San Marino Goodbye ospita il "Balamondo": due serate di contaminazioni musicali

Il sesto Festival San Marino Goodbye quest'anno si arricchisce col “Balamondo” World Music Festival di Mirko Casadei. Due serate al Campo Bruno Reffi, dalle ore 21, con la musica di Mirko Casadei, nell'ormai tradizionale Festival San Marino Goodbye, quest'anno aperto alle contaminazioni. Non solo liscio dunque, grazie al “Balamondo” nato nel '98 da un'idea di Raoul Casadei ed ereditata dal figlio, ora ospitato nelle serate sammarinesi, divenute vero e proprio laboratorio di incontri e sperimentazioni.
Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo, e a Mirko Casadei, musicista