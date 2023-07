MUSICA San Marino Goodbye, presentato il Festival del Liscio tra musica folk, comicità e il ricordo di Raoul Casadei Novità del 2023 lo spettacolo comico di Maria Pia Timo e lo show CIAO MARE 50, con cui Mirko Casadei celebra la canzone che cambiò la storia del liscio

C'è un legame speciale tra la Repubblica di San Marino e Raoul Casadei, che proprio sul Titano, seduto al Nido del Falco, scrisse San Marino Goodbye, immedesimandosi in un turista che qua lascia un pezzo del suo cuore.

E San Marino Goodbye è anche il Festival dedicato al Folk e al Liscio, che torna per la sua 4ª edizione e che quest'anno rappresenta un filo diretto con tutti quei romagnoli che intonavano "Romagna mia" mentre pulivano le città dai detriti e dal fango, come ha ricordato nella conferenza stampa di presentazione il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati.

Protagonista delle due serate, presentate dal giornalista Roberto Chiesa, sarà l’orchestra di Mirko Casadei, che porterà a San Marino il suo show CIAO MARE 50 dedicato alla canzone che suo padre Raoul presentò al Festivalbar nel 1973 cambiando la storia del liscio.

Appuntamento al Campo Bruno Reffi il 2 e il 3 agosto alle ore 21.00. La prima serata sarà dedicata allo spettacolo "Il Ballo" della comica romagnola Maria Pia Timo, mentre giovedì 3 il Bruno Reffi si trasformerà in una pista di ballo con la Popular Folk Orchestra di Mirko Casadei.

Nel servizio le interviste a Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo), Mirko Casadei (cantante e musicista) e Maria Pia Timo (attrice)

