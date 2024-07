QUINTA EDIZIONE San Marino Goodbye: pronti a ballare il 10 luglio con la big band di Mirko Casadei Edizione dedicata ai 70 anni di Romagna Mia. Dal Segretario al Turismo la proposta di portarla all'Expo di Osaka

Mirko Casadei e la sua 'big band' sono pronti a far ballare il Titano e non solo, con la nuova edizione di San Marino Goodbye: festival dedicato al liscio e al folk giunto alla quinta edizione. Il 10 luglio, alle ore 21, al Campo Bruno Reffi di San Marino Città una serata di musica che avrà come filo conduttore la canzone da 70 anni nel cuore di tante generazioni: Romagna Mia.

Un brano che "sta vivendo un grande momento", spiega Casadei che si sofferma sull'eredità di Secondo e Raoul. Il musicista ricorda la partecipazione all'ultimo Sanremo e i momenti difficili dell'alluvione quando gli "angeli del fango" cantarono, tutti insieme, Romagna Mia nelle piazze. Episodio, quest'ultimo, citato anche dal presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella.

Con il tour, prosegue l'artista, "non potevamo non essere a San Marino. Abbiamo creato una band speciale e riproporremo i pezzi con nuovi arrangiamenti". "San Marino non è l'Italia, ma facciamo parte della Romagna", commenta il segretario di Stato al Turismo, Federico Pedini Amati che propone di portare la canzone all'Expo di Osaka, nella speranza che "un giorno" ottenga un riconoscimento anche in sede Unesco.

Nel servizio le interviste a Mirko Casadei (direttore artistico San Marino Goodbye) e Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: