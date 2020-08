San Marino Green Festival presenta “La guerra dentro... la guerra fuori”

E' il racconto della guerra in Bosnia-Herzegovina attraverso la storia di Vesna, serba di religione ortodossa. Testimonianza e messaggio di pace nell'esperienza di chi, prima di emigrare sul Titano, ha vissuto fianco a fianco ai croati cattolici e musulmani, il valore di amicizie solide che neppure il conflitto etnico è riuscito a minare. “La guerra dentro, la guerra fuori - dai Balcani a San Marino", rappresenta un grido di pace e tolleranza che va dalla martoriata ex Jugoslavia – si legge ai tanti conflitti che ogni giorno si consumano nel mondo, comprendendo anche gli esodi, per la guerra e per la fame, di milioni di persone vittime a loro volta degli effetti della propaganda xenofoba di molti Paesi della democratica Europa”.