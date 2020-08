San Marino Green Festival presenta “La guerra dentro... la guerra fuori” Ultimo appuntamenti ieri con “I venerdì sostenibili del podere”, al Podere Lesignano, in collaborazione con San Marino Green Festival, il libro di Dijana Mladjenovic “La guerra dentro... la guerra fuori. Dai Balcani a San Marino”, di Filippini Editore

E' il racconto della guerra in Bosnia-Herzegovina attraverso la storia di Vesna, serba di religione ortodossa. Testimonianza e messaggio di pace nell'esperienza di chi, prima di emigrare sul Titano, ha vissuto fianco a fianco ai croati cattolici e musulmani, il valore di amicizie solide che neppure il conflitto etnico è riuscito a minare. “La guerra dentro, la guerra fuori - dai Balcani a San Marino", rappresenta un grido di pace e tolleranza che va dalla martoriata ex Jugoslavia – si legge ai tanti conflitti che ogni giorno si consumano nel mondo, comprendendo anche gli esodi, per la guerra e per la fame, di milioni di persone vittime a loro volta degli effetti della propaganda xenofoba di molti Paesi della democratica Europa”.



