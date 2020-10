San Marino: il talentuoso pianista Pablo Salido Pulido protagonista al Palazzo SUMS di Città

Bellezza e “normalità” come strumenti per aiutare a superare le difficoltà. Questo lo slogan scelto dalla Camerata del Titano nel promuovere concerti di musica classica, nel pieno rispetto delle cautele imposte dalla pandemia. Protagonista del primo dei due appuntamenti dedicati al centenario di Beethoven, il pianista spagnolo, pluripremiato, Pablo Salido Pulido. Brano centrale del programma, eseguito dal giovane talento, la “Grande Sonata Patetica”; proposte anche musiche di Bach, Chopin e Schumann. Appuntamento, quello odierno, della Rassegna Musicale d'Autunno, in collaborazione con il Festival dei Pianisti Italiani.

Prosegue intanto, a Borgo, il “Circo Letterario”, ideato da zooma.news in collaborazione con “Il Castello del Circo” di Lucia Righi. Insieme a Carlo Biagioli e Chiara Macina, ieri, lo scrittore, imprenditore e profiler linguistico-comportamentale Paolo Borzacchiello, che davanti ad un pubblico attento ha presentato “HCE – La scienza delle interazioni umane”: il suo primo libro dedicato a questa particolare disciplina.

Venerdì, invece, a Serravalle, la prima serata di “Chi an bil – i favolosi anni sessanta”, organizzato dalla Biblioteca Popolare e dalla Giunta di Castello. Musica da videoregistrazione, immagini, aneddoti; con la presentazione di Luciano Muccioli, e letture a cura di Checco Guidi. Focus, nell'occasione, sui gruppi e cantanti americani, che hanno cambiato il modo di vivere di un'intera generazione.