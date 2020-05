San Marino: in uscita “Incontri fuori tempo”; testimonianza di 9 personalità di spicco Il libro – del giornalista Michele Valente, con prefazione di Alan Friedman – è il primo della collana “Incontri”; nata da una sinergia fra la San Marino RTV e la casa editrice AIEP

E' il primo concreto step di un progetto che ha l'obiettivo di valorizzare e promuovere i contenuti d'eccellenza realizzati dalla Radiotelevisione di Stato e dall'editoria sammarinese. Decisivo, in “Incontri Fuori Tempo”, è il valore della testimonianza.

“Avevamo a disposizione – afferma il Direttore della Collana editoriale, Gianmarco Morosini - una serie di interviste di grande spessore, del nostro Direttore Carlo Romeo, con personaggi che davvero non necessitano di una presentazione. Si va da ex Presidenti del Consiglio come Prodi e Letta, a guru del cinema come Verdone. Da Piero Angela – straordinario divulgatore scientifico – a un monumento della cultura italiana come il compianto Andrea Camilleri, che ha parlato della potenza dell'immaginario dei media”. E poi il pedagogista Andrea Canevaro; Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna; il magistrato Giuseppe Amato, il filosofo Maurizio Viroli.

“L'autore del libro, Michele Valente – ricorda Morosini -, è un giornalista giovane, appassionato, e con una grande sensibilità. Ovviamente non si è limitato ad una semplice “sbobinatura” delle interviste; la sua è stata una sapiente opera di analisi, di tessitura. Diciamo che l'intento di questo volume è cristallizzare nella parola scritta – in un'ottica di crossmedialità – i contenuti di un prodotto del piccolo schermo. Riflettendo su quale sia, oggi, il ruolo del libro e della TV. E' questo, del resto, il filo rosso dell'intera Collana”.

Nel servizio l'intervista a Gianmarco Morosini – Direttore Collana editoriale “Incontri”



I più letti della settimana: