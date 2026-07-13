L'EREDITÀ DI EXPO San Marino: inaugurata la mostra "Icone sacre pop" di Simone Legno Un progetto della Segreteria di Stato per il Turismo condiviso con il Dicastero per l'Evangelizzazione

L'eredità di Expo, continua a creare ponti tra Istituzioni, arte e spiritualità. Aspettando Papa Leone XIV a San Marino, l'azione di sviluppo del turismo religioso passa anche dall'arte. Quella di Simone Legno, co-fondatore di Tokidoki e ideatore di 'Libertas', la mascotte ufficiale del Titano all'Esposizione Universale di Osaka 2025, capace di creare “uno dei cortocircuiti visivi e culturali più affascinanti della scena contemporanea”. Ed ecco che 'Libertas' incontra la pellegrina cattolica 'Luce', mascotte del Giubileo firmata sempre da Legno, unite da un filo rosso che va oltre il semplice tributo alla spiritualità.

La Segreteria di Stato per il Turismo apre così le sue porte alla mostra ICONE SACRE POP, a testimonianza di come le sedi istituzionali stiano “cambiando pelle”, trasformandosi da “palazzi chiusi” a spazi di condivisione pubblica.

Taglio del nastro affidato al Segretario di Stato Federico Pedini Amati con accanto il Vescovo della Diocesi di San Marino - Montefeltro, Monsignor Domenico Beneventi, alla presenza del Commissario Generale di San Marino per Expo Osaka 2025 Filippo Francini, di Suor Maria Gloria Riva, Don Gabriele Mangiarotti, Alvaro Selva della Congregazione di Serravalle, Matteo Tamagnini del Centro Sant'Andrea, Gianfranco Ugolini impegnato di recente nel pellegrinaggio da San Marino a La Verna, e tanti altri sostenitori dell'iniziativa. "Lasciano intendere attraverso questa visione, proprio degli occhi, dove la rappresentazione maggiore è negli occhi di queste figure iconiche, un messaggio, - riflette Pedini Amati a proposito delle opere - che è sempre un messaggio di inclusione, di pace, di fraternità tra i popoli, e a maggior ragione di protezione delle persone". "Gli occhi accolgono ma nello stesso tempo fissano, - sottolinea Monsignor Beneventi - e allora l'incrocio tra ciò che entra e ciò che invece possiamo noi incontrare crea quella sindesi capace non solo di interpretare ma di fissare dentro le opportunità, le occasioni e soprattutto i volti delle persone".

Opere che oltre a strizzare l'occhio alla cultura giapponese, tanto cara all'artista, reinterpretano l’iconografia sacra in una chiave di lettura che parla a tutti, soprattutto ai giovani. "Grazie al linguaggio iconografico permettere a loro di essere raggiunti da un contenuto che spesso non è abbordabile nell'immediato, - spiega Monsignor Beneventi - io credo tantissimo nella forza dei segni che traducono e nello stesso tempo permettono quell'incontro che interroga e ci pone di fronte alle domande, questa mostra sarà per i giovani, soprattutto l'occasione per incontrare il mistero, il mistero della propria vita che si apre al mistero del divino". "Rivolgendoci ai giovani - dice Pedini Amati - vorrei che loro ritrovassero il loro futuro guardando gli occhi di queste opere d'arte, questa figura della Madonna, questo è l'auspicio che io mi porto dietro".

Nel solco delle progettualità condivise, Poste San Marino lancerà il 28 agosto, durante San Marino Comics, l’emissione filatelica dedicata proprio a Simone Legno e Tokidoki, con al centro – spiega il Direttore di Poste Gianluca Amici - la mascotte Libertas e personaggi fantastici impegnati in una pacifica e colorata invasione del Titano raffigurato sullo sfondo.

Ma non è tutto: annunciata anche una nuova opera di Simone Legno ispirata alla Madonna della Misericordia, custodita nella Basilica del Santo e venerata dai sammarinesi come Materna Protettrice dello Stato.

La mostra ICONE SACRE POP sarà aperta al pubblico ogni giorno dalle 10 alle 18 e fino alle 23 in occasione di “Giovedì in Centro”, che, nelle serate del 23 e 30 luglio, e poi ancora il 6, 13 e 27 agosto, trasformerà il cuore storico della Repubblica, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, in un salotto a cielo aperto visitabile fino a tarda notte.

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato per il Turismo e Mons. Domenico Beneventi, Vescovo della Diocesi San Marino – Montefeltro

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