"San Marino la mia terra", libro fotografico di Frisoni pubblicato nell'ambito della riunione UNECE

“Una antologia sulla bellezza del nostro territorio, patrimonio di tutti e monito perché questo patrimonio rimanga intatto per le future generazioni”. Così Giancarlo Frisoni, nel presentare il suo nuovo libro: oltre 100 fotografie in 10 quadri. Dominano il territorio, ma anche il Centro Storico patrimonio UNESCO. “San Marino, la mia terra”, ultima realizzazione di un artista che da anni è impegnato in una attività a tutta tondo per la valorizzazione del patrimonio artistico naturalistico, delle nostre radici, “per insegnare a cercare, cogliere e apprezzare la bellezza” - dice – in un'epoca di frenesia, che non lascia il tempo per guardare un tramonto, un'alba, per aspettare una luce particolare, o le 3 di notte per fotografare la Via Lattea, o andare sotto le Torri di notte con 10 gradi sotto zero per fotografare la neve. Volevo che questa bellezza non rimanesse solo nel mio hard-disk e ho deciso di pubblicarlo”. Condivisione di un patrimonio fotografico proprio su impulso della Segreteria al Territorio, che alla pubblicazione del libro ha dato il Patrocinio nell'ambito della 83esima riunione del Comitato UNECE, come omaggio alle delegazioni, per far conoscere “San Marino, la mia terra”.

Nel video, l'intervista a Giancarlo Frisoni, artista

