San Marino: la musica promuove la campagna vaccinale, alle 18.30 sulla pagina facebook della Segreteria Sanità

Alle 18.30, in streaming, dalla pagina facebook della Segreteria per la Sanità, il concerto della Banda Militare per la promozione della campagna vaccinale, con Monica Hill, Sara Jane Ghiotti e Valentina Monetta. Vediamo un estratto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: