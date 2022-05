San Marino Libri, una completa raccolta editoriale della nostra terra

San Marino Libri, finanziato e realizzato dalla Libreria Cosmo, da anni raccoglie e cataloga il materiale Sammarinese che recepisce, anche grazie alla collaborazione dei cittadini. Per la prima volta i testi di interesse Nazionale vengono raccolti in una sola piattaforma virtuale accessibile a tutti. Il catalogo si pone l'obiettivo di far conoscere le pubblicazioni riguardanti San Marino ad un pubblico più ampio, dando risalto e visibilità anche a tutte le opere che negli anni sono state prodotte internamente a che rimangono tutt'oggi realtà esclusivamente locali.

Da più di 40 anni l’intento è quello di poter creare, in maniera il più possibile organica, una raccolta completa della produzione editoriale della nostra terra. Si aggiunge anche la possibilità che tra gli scaffali virtuali di San Marino Libri, possano trovare posto ed essere valorizzati volumi e materiali di vostra produzione: un’occasione per poter mostrare opere e libri che rischiano di non essere diffusi come meriterebbero. La piattaforma è già online e liberamente fruibile, di seguito indichiamo il link per poter visionare il sito https://sanmarinolibri.com/.

