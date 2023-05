San Marino Lincoln Days: il 7 maggio in mostra la lettera del 16° Presidente Usa al Titano

“Great and good friends”, grandi e buoni amici: domenica 7 maggio alle 11.00 a Palazzo Pubblico, al via i SAN MARINO LINCOLN DAYS, a cura dell’Associazione Fratellanza San Marino – America.

Dopo la prima suggestiva cerimonia del 2022, per questa seconda edizione, il Presidente Roberto Moretti e membri del direttivo inaugureranno l’esposizione della lettera, scritta dal 16° Presidente degli Stati Uniti, Abramo Lincoln, il 7 maggio 1861, in risposta alla lettera di concessione della cittadinanza onoraria a Lui conferita dagli allora Capitani Reggenti Gaetano Belluzzi e Costanzo Damiani.

Nell'atrio di Palazzo, insieme alla copia della lettera di Lincoln, verranno esposte fino al 21 maggio anche la copia della lettera scritta dai Capitani Reggenti e la bandiera americana sventolata sulla tomba di Lincoln nell'Oak Ridge Cemetary di Spingfield Illinois, donata da Katie Spindell, Presidente del Lincoln Funeral Coalition nel 2017.

L'evento è sostenuto dalle Segreterie di Stato per il Turismo, per gli Affari Esteri, per l’Industria Artigianato e Commercio e dal Consolato Generale USA di Firenze, dallo Stato dell’Illinois e dal Lincoln Funeral Coalition, con la collaborazione di Cerimoniale, Archivio di Stato, Musei di Stato, Istituti Culturali, Ufficio Segreteria Istituzionale e Ufficio Turismo, San Marino RTV e dell’Architetto Renzo Broccoli.

"L’importanza di questo avvenimento, sottolinea la Fratellanza San Marino – America, è testimoniata anche dalle varie emissioni filateliche e numismatiche che si sono succedute nel tempo (francobolli emessi il 7/4/1938 e 1/7/1959 e la moneta da 10€ emessa nel 2015). L'invito è a partecipare.