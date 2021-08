CIRCO A CIELO APERTO San Marino Magic Circus: il festival delle arti circensi che animerà il centro storico

Imbonitori, clown ed illusionisti; giocolieri, saltimbanchi e trampolieri. Sarà facile incontrarli passeggiando per le vie e le piazze di Città, dove nel weekend avrà luogo il San Marino Magic Circus. A metà tra sogno e realtà, per la prima volta nella sua storia la Repubblica si trasformerà in un grande circo a cielo aperto, con spettacoli, tutti a ingresso gratuito, che dal tardo pomeriggio fino alla mezzanotte intratterranno grandi e piccini. Clown, giochi di magia e ombre cinesi, ma anche sand art e ologrammi in 5D, unendo tradizione e modernità in un unico viaggio nel mondo delle arti circensi. Ad arricchire anche esibizioni itineranti, la scuola circo per bambini e la mostra fotografica di Giancarlo Bomba, che attraverso i suoi scatti racconta la vita degli artisti del circo.

L'evento è stato ideato e diretto dal celebre illusionista italiano Ottavio Belli, grazie al supporto della Segreteria per il Turismo, dell'Ufficio del Turismo e di Usot. Domenica sera a Campo Bruno Reffi il galà finale dal titolo "Incanto" che si chiuderà con un numero dello stesso Belli. Tanti gli artisti che si esibiranno, a partire dai presentatori Enzo Polidoro e Didi Mazzilli di Colorado Cafè. Ma anche Gabriel Dell'Acqua, il verticalista che a 10 anni ha vinto l'oro al Festival del Circo d'Italia e Willy Colombaioni, il giocoliere detentore di oltre 50 world record.

Intervista a Ottavio Belli, illusionista e direttore artistico dell'evento

