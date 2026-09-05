DECIMA EDIZIONE San Marino Matsuri, Giappone in festa sul Titano Al tempio shintoista del Podere Lesignano si celebrano 12 anni di amicizia con il Paese nipponico. Tra gli ospiti anche la vedova dell'ex premier giapponese Abe

Celebrare 12 anni di amicizia e costruire insieme il futuro. San Marino e Giappone rinnovano il loro scambio culturale con la decima edizione del San Marino Matsuri, la festa che ogni anno porta sul Titano un pezzo del Sol Levante. A fare da sfondo al Festival il San Marino Jinja al Podere Lesignano, il tempio shintoista fondato nel 2014 in memoria delle vittime del terremoto e tsunami del 2011, primo in Europa a essere ufficialmente riconosciuto dall'Associazione dei Santuari Shintoisti.

Più di 100 i partecipanti arrivati direttamente dal Paese nipponico, e tra gli ospiti più importanti Akie Abe, vedova dell'ex premier giapponese Shinzo assassinato nel 2022. Dodici anni fa era stata proprio la madre di Abe a inaugurare il Jinja. Tra le attività del primo giorno il tradizionale pranzo tra giapponesi e sammarinesi, alcuni laboratori dedicati ai bambini e uno spettacolo speciale di teatro Kabuki con l'attore Otani Hiromatsu. "Il Kabuki è uno spettacolo soprattutto per il popolo. C'è anche un altro tipo di teatro che si chiama Nō ma era più per i nobili. Il Kabuki però è quello che è sempre piaciuto di più ai giapponesi", spiega Akiko Yatani, violinista giapponese che da anni risiede a San Marino.

La domenica, invece, San Marino Matsuri si sposta nel centro storico, con la sfilata tra le vie patrimonio Unesco del sacro tempietto dorato Mikoshi. "Il Mikoshi è un santuario in miniatura che viene portato a spalla, e mentre il Mikoshi si sposta c'è una processione che lo segue e vengono intonati dei canti e delle benedizioni, perché lo scopo del Mikoshi è proprio quello: benedire il luogo dove questa piccola processione gira", afferma il giornalista Paolo Bandini Callegari.

Nel servizio le interviste ad Akiko Yatani e Paolo Bandini Callegari



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