San Marino nell'Unesco: celebrazioni anche nell'ambasciata d'Italia Sul Titano. Occasione per presentare un'altra candidatura storica

Nel video le interviste a Sergio Mercuri, ambasciatore d'Italia a San Marino, e Maria Giovanna Fadiga Mercuri, filologa e ambasciatrice d'Italia a San Marino

Celebrazioni per il 15esimo anniversario di San Marino nel patrimonio Unesco anche all'ambasciata d'Italia sul Titano. Appuntamento importante e un "traguardo da salvaguardare nel tempo – ricorda il direttore degli Istituti culturali Rondelli -. In tal senso la sistemazione degli archivi servirà per approfondire e valorizzare la storia del territorio". L'anniversario è anche occasione per presentare un altro grande progetto, nato dal lavoro dell'Ambasciata e definito dal segretario alla Cultura Belluzzi un cantiere culturale.

Si tratta della candidatura multinazionale di tre Paesi – ed è la prima volta che accade – del manoscritto “Vita Sancti Marini” come Memoria del mondo, una delle tre categorie Unesco. "Italia, San Marino e Croazia - racconta Sergio Mercuri, ambasciatore d'Italia a San Marino - hanno unito le forze per questa candidatura da presentare in estate. Questo è un manoscritto del nono secolo che si trova a Torino ed è la più antica attestazione della storia del Santo Marino". A San Marino la copia numero zero del manoscritto: "E' una parte di un grosso testo che racconta la vita dei santi - spiega Maria Giovanna Fadiga Mercuri, filologa e ambasciatrice d'Italia a San Marino -. La parte più interessante è la sua unicità perché proviene dal monastero di Bobbio, uno dei più importanti dell'epoca".

Nel video le interviste a Sergio Mercuri, ambasciatore d'Italia a San Marino, e Maria Giovanna Fadiga Mercuri, filologa e ambasciatrice d'Italia a San Marino