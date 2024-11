“San Marino Numismatica”: sul Titano una full immersion nel mondo della moneta Oggi al Kursaal la quinta edizione dell'expo-mercato. 25 espositori locali ed esteri; fra le novità un'asta con oltre 300 lotti. Evento patrocinato dalle Segreterie di Stato Cultura e Finanze

Passione e cultura le parole chiave dell'evento; giunto alla quinta edizione ed aperto dal saluto del Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, che ha poi visitato con estremo interesse gli stand. Innumerevoli, del resto, gli appeal point per i collezionisti; accorsi in gran numero. Presenti fra gli altri gli Istituti Culturali con una mostra temporanea del Museo del Francobollo e della Moneta. Elemento baricentrico dell'esposizione una serie di opere del celebre incisore bolognese Giuseppe Romagnoli. Un connubio di arte e storia, questo settore; specchio della società nelle varie epoche. E ciò nel Paese che forse più di ogni altro ha legato il proprio nome a numismatica e filatelia, facendone potenti vettori culturali. Da qui anche la presentazione di primizie editoriali e la presenza in forze di Poste San Marino, vista anche la grande attenzione per la produzione del Titano. Da registrare infine un'iniziativa inedita: un'asta con oltre 300 lotti.

Nel servizio le interviste a Lorenzo Moretti (Associazione Numismatica Sammarinese), Roberto Ganganelli (Conservatore Museo del Francobollo e della Moneta RSM) e Isabella Bizzocchi (Vice Direttore Generale Poste San Marino)

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: