San Marino patrimonio dell'umanità: 11 anni dall'iscrizione nella lista Unesco

Dal 2008 San Marino è nel cuore della storia mondiale: 11 anni dall'iscrizione nella lista dei Siti Patrimonio dell'Umanità. Edit Tamagnini, ambasciatore emerito della Repubblica presso l'Unesco ci ha raccontato il lavoro, le difficoltà e la gioia di un traguardo così importante.

In ogni continente i beni iscritti sulla Lista del Patrimonio dell’Umanità rappresentano un’universalità di valori che segnano il cammino di una civiltà, una testimonianza per le generazioni future. Questo riconoscimento è stato reso possibile grazie a un lungo e articolato percorso, ricco di peculiarità e valori da mantenere. San Marino ha uno statuto emblematico ampiamente riconosciuto in quanto simbolo della città-Stato libera, illustrato nel dibattito politico, la letteratura e le arti nel corso dei secoli.

Borgo Maggiore e il Monte Titano costituiscono una testimonianza eccezionale dell’istituzione di una democrazia rappresentativa fondata sull'autonomia civica e l’autogoverno, avendo esercitato con una continuità unica e senza interruzione il ruolo di capitale di una Repubblica indipendente dal XIII secolo.

Nel servizio l'intervista a Edit Tamagnini (Ambasciatore emerito della Repubblica di San Marino presso l'Unesco)