San Marino: proseguono le riaperture dei luoghi di cultura

Dopo le riaperture di Basilica del Santo, Prima torre e Seconda torre da domani torneranno ad essere visitabili altri Musei e Monumenti a Città di San Marino. Il Museo di Stato, la Pinacoteca San Francesco e la Galleria Nazionale riapriranno le porte al pubblico negli orari previsti. Una decisione presa, specificano gli Istituti Culturali, dopo due settimane di valutazioni e lavori di adeguamento alle sedi, già pronte a ospitare i visitatori. Andranno comunque seguite tutte le misure necessarie per visitare in piena sicurezza le strutture. Nel corso della prossima settimana verranno realizzati gli ultimi adeguamenti per rendere fruibile e visitabile anche la sede di Palazzo Pubblico.