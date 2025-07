San Marino protagonista nel Teatro per l’Infanzia e la Gioventù: un ponte culturale con l'Europa

San Marino si apre all'Europa con la promozione dell'arte teatrale rivolta ai giovani. La Repubblica raccoglie i frutti della partecipazione in Lussemburgo a SparksLAB, terza tappa annuale dell'Assitej for Small Countries, una rete tra Paesi con meno di un milione di abitanti che nasce per supportare i giovani attori teatrali. La direttrice artistica della Scuola Bradipoteatar Aleksandra Di Capua e il Presidente Andrea Tamagnini evidenziano il sostegno istituzionale al progetto teatrale. "L'iniziativa ha certamente un coinvolgimento educativo e formativo, quindi è importante per il rapporto con il nostro sistema scolastico e in più porta con sé un valore di carattere promozionale a livello internazionale in cui anche in quel settore il nostro Paese porta la sua voce", ha detto Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato Cultura.

La tappa ha rappresentato un crocevia di idee e metodologie innovative, con un focus sull'arte del teatro di figura e degli oggetti, sotto la guida del rinomato Ariel Doron. Un'esperienza immersiva che ha permesso ad artisti emergenti, compresi quelli sammarinesi, di confrontarsi con nuove forme espressive e di rafforzare le proprie competenze nel campo del Theatre for Young Audiences. Il progetto continua con nuove tappe nei Paesi della rete Assitej. "È stata la terza tappa quella in Lussemburgo, il prossimo anno ci muoveremo in Islanda", ha detto il Presidente Bradipoteatar Andrea Tamagnini. "Poi sarà la volta di San Marino e successivamente andremo in Montenegro. È un progetto pluriennale che sta proseguendo con grande entusiasmo", ha concluso.



