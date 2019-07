SAN MARINO recita TEBE tra piazza e foyer

Ieri sera al Titano il Laboratorio teatrale “NOTIZIE DALLA CITTÀ DI TEBE” di Silvio Castiglioni sui “LUOGHI: testimonianze vive”. Testi di Franca Mancinelli in 2 repliche consecutive fino a notte del gruppo di lavoro formato da 15 partecipanti al corso. Coro: danza, guerra, musica e preghiera su interventi musicali di Lea Canini al violino ed Emanuela Valmaggi alla chitarra. Un progetto di Educazione alla Cittadinanza attiva promosso da Istituti Culturali e UniRSM. Azioni performative e lavoro sul corpo nella boxe figurata in piazzetta S. Agata, recitazione e dialoghi nel foyer del Titano. “Per fare teatro si deve imparare a pensare parlando. A guardare con gli occhi chiusi, a non vedere con gli occhi aperti” secondo il metodo Ruiz proposto dal regista Castiglioni. Nella finzione scenica la Repubblica diventa luogo drammaturgico del mito classico di Tebe. Città -Stato e Patrimonio UNESCO teatro immaginario del conflitto storico tra potere e giustizia umani.

fz