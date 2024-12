San Marino: Reggenza ospite d'onore alla cena di gala della Guardia del Consiglio Si susseguono gli appuntamenti di carattere conviviale ed artistico, con l'approssimarsi del Natale. Ieri anche un concerto lirico alla Basilica del Santo

Appuntamento ormai tradizionale la cena di gala della Guardia del Consiglio Grande e Generale: corpo militare d'elite, fondato dopo il tentativo di occupazione alberoniana, e preposto alla protezione delle massime Istituzioni del Paese. Ospiti d'onore, dunque – al Kursaal -, i Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi. L'Inno nazionale, con i militi sull'attenti, il prologo dell'evento.

Al quale hanno partecipato anche i Segretari di Stato Gatti, Mularoni e Fabbri; e rappresentanti illustri della Marina Militare italiana. “La Guardia è un corpo di uomini e donne che hanno scelto di essere un esempio di dedizione e spirito di sacrificio”, ha ricordato il Comandante Pier Luigi Mularoni; ponendo l'accento sui servizi svolti nel corso dell'anno. Prima dello scambio di auguri di Natale e di un “bellissimo 2025”.

In precedenza, alla Pieve, il Concerto Lirico di Natale organizzato dall'Accademia Management e Compliance. Realtà con un imprinting prevalentemente economico, come dimostrato ad esempio dal successo riscontrato nell'ultimo convegno sull'antiriclaggio. Un appuntamento artistico-culturale, allora – sottolinea il Presidente Franco Norri -, per salutare l'arrivo del nuovo anno. Di assoluto livello l'esibizione della cantante lirica Veronica Aracri, accompagnata dal Maestro Nicola Giacquinto. Ad impreziosire l'evento anche la performance di una violoncellista. A presenziare al concerto anche il Presidente onorario dell'Accademica Elisabetta Delfico.

