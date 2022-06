San Marino rende omaggio al grande cuore di Totò

Una serata di ricordi, poesia e musica: un viaggio nel mondo dell'indimenticabile Totò e un omaggio al suo grande cuore. Perché il Principe De Curtis, protagonista senza tempo della Commedia dell'Arte, non era solo un grande artista che ha rivoluzionato la comicità, ma un uomo dalla profonda umanità, dedito alla famiglia, sempre pronto ad aiutare gli altri: ogni mattina, appena uscito di casa, distribuiva diecimila lire ai poveri del suo quartiere di Napoli, Rione Sanità. Ecco quindi che lo spettacolo Totò….avanti il prossimo! Ne ricorda la generosità non solo nei confronti degli indigenti ma anche degli animali abbandonati. Finanziò, infatti, quello che si rivelerà il rifugio più moderno d’Europa. Ospite d’onore, al teatro Titano, la nipote Elena. Recentemente è venuta a mancare l'amata mamma Liliana, figlia di Totò e ambasciatrice della sua memoria come artista e grande uomo.

Sul palco, per la regia di Lino Cenci, Iuliana Petecariu nella voce narrante delle più toccanti poesie dell’attore napoletano. Per lei, nata in Romania ma che ha trovato a San Marino la sua seconda casa, non è stato un problema cimentarsi con il lessico partenopeo: “Il napoletano – racconta – è stato il mio approccio con la lingua italiana”. Ad accompagnarla il Maestro Claudio Morosi, già pianista di Luciano Pavarotti ed Andrea Bocelli.

Nel servizio l'intervista a Iuliana Petecariu

