San Marino riscopre le origini con la riapertura della Chiesa di San Pietro

Una giornata storica per San Marino, per i cittadini e anche per tutti i turisti che dopo il restauro potranno ammirare di nuovo la Chiesa di San Pietro. Una struttura in cui sono presenti le nicchie scavate nella roccia viva del Monte Titano, dove, secondo la leggenda, avrebbero dormito Santo Marino e San Leo. Proprio qui, inoltre, San Marino avrebbe fatto costruire un primo oratorio dedicato a San Pietro.

Un momento, l'inaugurazione, a cui hanno presenziato anche i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, oltre ai Segretari di Stato Lonfernini e Ciacci e al Vescovo Monsignor Beneventi. Sono stati presentati i lavori di restauro e poi la cerimonia di riapertura con la benedizione.

Questo momento restituisce alla comunità, dopo 4 anni di lavori, un luogo che conserva particolare rilevanza storica e spirituale.

"È un dono di restituzione alla comunità intera per tutto quello che questa chiesa significa, custode soprattutto delle nostre origini, custode del senso della nostra comunità, custode dell'origine e allora essere restituiti all'origine non è soltanto metaforicamente rappresentando la riapertura della chiesa ma è anche un gesto in cui noi veniamo riconsegnati ai valori che questa chiesa ha sempre nel tempo trasmesso e custodito per noi sammarinesi", le parole di Monsignor Domenico Beneventi.

"La chiesa di San Pietro è il fulcro attraverso il quale il nostro paese si origina, si fonda e da cui abbiamo tratto più di una ispirazione. Celebriamo la nostra storia, la nostra identità, le nostre istituzioni e anche l'aspetto religioso che è assolutamente caratteristico della nostra storia", hanno dichiarato i Segretari di Stato Teodoro Lonfernini e Matteo Ciacci.









