San Marino RTV al Prix Italia 2022 e al Cammino della Comunità Radiotelevisiva Italofona

L’incontro nella cornice del Prix Italia e un nuovo Cammino alla scoperta di Bari, Polignano a Mare e Castellana Grotte. Le prossime iniziative della Comunità Radiotelevisiva Italofona in Puglia, di cui fa parte la San Marino Rtv. Un appuntamento consolidato: anche quest’anno la Comunità Radiotelevisiva Italofona sarà ospite del Prix Italia con l’incontro Il titolo a seguire, che richiama il tema della prossima Settimana della Lingua italiana nel mondo: L’italiano e i giovani. Scusami non ti followo (17-23 ottobre 2022). L’incontro, che si terrà il 4 ottobre, si muoverà tra linguaggi giovanili, nuove forme espressive e sarà occasione per approfondire anche alcuni aspetti della figura di Pier Paolo Pasolini nel centenario della sua nascita.

Il 5 ottobre, tornano i Cammini, una delle iniziative organizzate dalla Comunità più attese e partecipate. I giornalisti delle radio italofone associate andranno alla scoperta della storia, della cultura e della bellezza di Bari, Polignano a mare e Castellana Grotte, seguendo itinerari messi a punto grazie alla collaborazione di Pugliapromozione che patrocina l’iniziativa.

Alla base delle iniziative organizzate e promosse dalla Comunità, con l’ obiettivo di promuovere e diffondere la lingua e la cultura italiana, la realizzazione di coproduzioni radiotelevisive tra le emittenti associate. I giornalisti partecipanti al Cammino potranno realizzare collegamenti radiofonici in diretta e i contributi registrati daranno vita a una nuova serie radiofonica che sarà resa disponibile a tutte le radio partecipanti. Hanno aderito all’iniziativa: HRT – Croazia, ICN NY, RAE Argentina, RAI Sicilia, Radio Capodistria, Radio Romania, Radio Vaticana, RSI-Radiotelevisione Svizzera italiana, RTSH Albania, San Marino RTV.