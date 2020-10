PRIME FILM RSM San Marino salva il Cinema: coproduzioni Rai al Concordia San Marino Cinema propone un weekend cinematografico direttamente da Venezia solo al Concordia di Borgo Maggiore, pomeriggio e sera, due commedie coprodotte da Rai Cinema: GUIDA ROMANTICA e COSA SARÀ

Solo in Repubblica: Francesco Bruni sceneggiatore e autore con Rossi Stuart in COSA SARÀ sulla malattia e il viaggio perduto d'amore, GUIDA , visto dalla regista Giorgia Farina, due esclusive sammarinesi. GUIDA ROMANTICA è un viaggio in POSTI PERDUTI di due vicini di casa di due diverse generazioni pronti a dire bugie per vivere... dal pianerottolo al mondo attraverso la Francia su verso l'Inghilterra, Benno giornalista tv alcolista perso (Clive Owen) e Allegra la blogger (Jasmine Trinca), condomini che si scoprono ambedue in cerca di salvezza per colmare il vuoto che hanno dentro. Location e paesaggi riempiono i vuoti filmici ben più dei personaggi all'apparenza deboli e banali ma che si fanno amare alla fine. La storia del Bruni regista e sceneggiatore di COSA SARÀ è autobiografica frutto del lavoro di autore televisivo e cinematografico e di una malattia, che hanno la faccia persa e stralunata di KIM ROSSI STURT con la sciarpa rossa alla Fellini. Nel cast anche il riminese Tommaso Rossi, 7 anni, nella parte del protagonista bambino (il piccolo è arrivato davvero sul set con la mamma da Rimini e ha imparato il romanesco a partire dal suo inadatto accento romagnolo) a fine riprese in tutto simile... alla star romana.

fz

