San Marino sarà la location di due produzioni cinematografiche.

San Marino farà da sfondo a due film. L'annuncio ieri in conferenza stampa da parte della Segreteria di Stato al Turismo. Lunedì 19 febbraio sul Titano inizieranno le riprese del film dedicato all'Operazione Salvataggio, grazie alla quale, alla fine della seconda guerra mondiale, molte opere d'arte vennero nascoste nella Rocca di Sassocorvaro e nel Palazzo dei Principi di Carpegna e salvate dalle razzie naziste.

Presentata inoltre la collaborazione con Strade dell’Est, casa di produzione romagnola di Maurizio Paganelli che ambienterà a San Marino alcune immagini del film “Tornando ad est”, sequel di “Est – Dittatura last minute” del 2020. Anche il secondo capitolo del lungometraggio diretto dal regista Antonio Pisu avrà come protagonisti Lodo Guenzi (già cantante de Lo Stato Sociale), Matteo Gatta e Jacopo Costantini premiati per “Est” con il “Nastro d’argento” per gli attori emergenti. Si tratta di una spy-comedy che sarà distribuita nelle sale cinematografiche e sulle principali piattaforme internazionali di streaming.

“Il cineturismo in Italia vale quasi 600 milioni di euro all’anno - ha spiegato Federico Pedini Amati - e noi, che abbiamo scorci, panorami e location che tutto il mondo ci invidia non siamo stati in grado di attrarre una produzione cinematografica da oltre 50 anni. Oggi - ha proseguito Pedini Amati- due case di produzione ci hanno scelto".

