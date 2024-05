CINEMA San Marino si trasforma in set cinematografico: sul Titano le riprese del docufilm su Alberto Sordi La pellicola, in lavorazione, è girata in parte in territorio sammarinese. Tra Sordi e la Repubblica un legame speciale

Racconti inediti rivivono, tramite la macchina da presa, per celebrare un mito del cinema italiano: “Alberto Sordi secret” è il titolo di un nuovo docufilm in lavorazione e girato, in parte, sul Titano. Con San Marino l'attore aveva un legame speciale: profondo estimatore della Repubblica, qui presentò personalmente un film nel '95. La pellicola, che ha come regista Igor Righetti, cugino di Sordi, è composto da una parte documentaristica con testimonianze inedite e un racconto filmico che mostra infanzia e adolescenza dell'attore. Alla realizzazione partecipano professionisti del settore come Gianni Mammolotti, direttore della fotografia, e Stefano Giovani, scenografo e costumista.

Una casa del centro storico di Città è stata trasformata in set. "Tutto il docufilm - spiega Righetti - è improntato su scene della vita privata e familiare di Alberto che nessuno conosce. Nel passato ho tentato di carpire tutti questi momenti e ho voluto farli conoscere al grande pubblico". "San Marino - aggiunge il produttore dell'opera, Massimiliano Filippini - è entrata nel progetto e siamo molto felici di girare qui una parte del docufilm".

Tra gli obiettivi di San Marino quello di crescere nel settore del “cineturismo”. "Per noi è un vero onore - afferma il segretario di Stato Federico Pedini Amati -. Alberto Sordi è più di un gigante del mondo cinematografico e aveva dei 'segreti', ovviamente raccontabili, a San Marino". Negli archivi pubblici sammarinesi sono stati infatti trovati reperti, l'onorificenza a Sordi e altri oggetti.

Nel servizio le interviste a Igor Righetti (regista), Massimiliano Filippini (produttore) e Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo)

