AMICIZIA San Marino - Slovacchia, 30 anni di relazioni diplomatiche. Un anniversario celebrato in musica Concerto solenne al Teatro Titano alla presenza dei Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini

I Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini al concerto solenne in omaggio all'amicizia tra Repubblica di San Marino e Repubblica Slovacca: 30 anni di relazioni diplomatiche tra i due Stati che coincidono proprio con il 30° anniversario della nascita di una delle nazioni più giovani della vecchia Europa, dopo la separazione dalla Repubblica Ceca avvenuta nel 1993.

Capi di Stato accompagnati dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, Elena Tonnini e accolti a teatro dall'Ambasciatrice di Slovacchia in Italia e a San Marino Karla Wursterova e dall'Ambasciatore Dario Galassi in rappresentanza delLA Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.

Incanta sul palco la voce della soprano Tatiana Hajzušová, sulle note del pianista Marco Clavorà Braulin. Ad esibirsi durante la serata anche il violoncellista Jozef Lupták. Oltre ad opere di compositori di fama mondiale come Hummel, Mozart, Liszt, Dvořák, presentati al pubblico anche i brani dei compositori slovacchi Eugen Suchoň o Vladimír Godár. Un appuntamento organizzato da Ambasciata slovacca e Istituto Slovacco a Roma, guidato dal Direttore Peter Feranec.

