San Marino sogna con Gabry Ponte: "Tutta L’Italia" vola tra i brani più ascoltati dell’Eurovision

È partito il conto alla rovescia per l’Eurovision Song Contest 2025, che si aprirà il 13 maggio a Basilea con la prima semifinale. In attesa di scoprire quali brani conquisteranno il pubblico europeo, i dati di ascolto su Spotify forniscono già un’anteprima dell’impatto delle canzoni in gara. E tra i protagonisti della vigilia c’è Gabry Ponte, in gara per San Marino con il brano "Tutta L’Italia".

La canzone del celebre DJ e produttore italiano sta registrando numeri importanti: è la seconda più ascoltata su Spotify in Italia nell’ultimo mese (dal 1° aprile al 4 maggio), e si piazza al quarto posto nella classifica globale delle canzoni in gara all’Eurovision. Ottimo riscontro anche in Svizzera, Paese ospitante dell’edizione 2025, dove "Tutta L’Italia" è la seconda canzone in assoluto per numero di stream.

Un risultato che conferma il forte appeal internazionale di Gabry Ponte, nome di punta della scena dance europea dagli anni Duemila, già fondatore degli Eiffel 65 e autore di numerosi successi. Il suo brano porta una carica energica e festosa, mescolando elettronica e italianità, con un ritornello travolgente pensato per far ballare il pubblico europeo.

A guidare la classifica degli ascolti su Spotify c’è però "Bara Bada Bastu" del trio svedese KAJ, con oltre 13 milioni di stream nell’ultimo mese. Il gruppo riporta la Svezia all’Eurovision con una canzone interamente in lingua svedese, evento che non accadeva dal 1998. La Svezia, con sette vittorie all’attivo, è il Paese più vincente nella storia del contest, e il successo di KAJ sembra voler riaffermare quel primato.

Completano la top five su scala globale: Lucio Corsi per l’Italia con "Volevo essere un duro" (secondo), "C’est La Vie" dell’olandese Claude (terzo), "Tutta L’Italia" di Gabry Ponte (quarto) e "Espresso Macchiato" di Tommy Cash per l’Estonia (quinto), amatissimo in tutta l’Europa dell’Est.

Per San Marino, il piazzamento di "Tutta L’Italia" è un segnale incoraggiante. Mai come quest’anno il Titano appare pronto a stupire sul palco più pop d’Europa, con un artista di rilievo internazionale e un brano già amato dal pubblico. Con la semifinale sempre più vicina, cresce l’attesa per l’esibizione di Gabry Ponte, che potrebbe regalare a San Marino uno dei migliori risultati della sua storia eurovisiva.