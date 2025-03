San Marino Song Contest: -1 all'evento. Oggi le prove dei finalisti

Il collegamento di Mauro Torresi che ha sentito Massimo Bonelli

Mancano poco più di 24 ore al San Marino Song Contest che sabato sera decreterà il rappresentante di San Marino all'Eurovision 2025. Intanto sul palco del Teatro Nuovo di Dogana oggi è giorno di prove generali per i 20 finalisti in gara (in ordine alfabetico): Bianca Atzei (Italia), Besa (Albani), Boosta (Italia), Vincenzo Capua (Italia), Pierdavide Carone (Italia), Marco Carta (Italia), Luisa Corna (Italia), CRL (Svezia), Elasi(Italia), Haymara (Italia), KiNG FOO (Slovenia), Paco (San Marino), Gabry Ponte (Italia), Questo e quello (Italia), Silvia Salemi (Italia), Angy Sciacqua (Belgio), Taoma (Italia), Teslenko (Ucraina), The Rumpled (Italia), Giacomo Voli (Italia).

Novità dell'ultim'ora: SMSC sarà trasmesso per la prima volta nel Regno Unito su London One Radio.



Un evento sempre più internazionale, dunque, che nelle ultime ore si è arricchito di presenze: ospite d'onore della serata sarà Al Bano che si esibirà in apertura con due brani e poi riceverà il Premio alla Carriera da parte del Segretario di Stato Federico Pedini Amati. L'edizione di quest'anno riserva anche altre novità: oltre ad avere un cast con artisti stranieri avrà anche una ribalta internazionale grazie alla trasmissione in Eurovisione e alla ritrasmissione nei 5 continenti attraverso Rai Italia, dal Sud Africa all'America Latina, dall'Asia all'Australia.

Proseguono, intanto, i lavori preparatori delle giurie, sia quella della Critica che ha ricevuto i brani da ascoltare, sia quella principale che decreterà il vincitore della manifestazione: a via Asiago, come preannunciato, si è infatti riunita la Giuria del Sanmarino Song Contest composta dal presidente Luca De Gennaro - critico musicale, Dj e conduttore radiofonico italiano; Roberto Sergio - Direttore Generale Rtv San Marino; Federica Gentile - conduttrice e autrice televisiva e radiofonica; Mario Andrea Ettorre - direttore marketing SIAE; Ema Stokholma - scrittrice e conduttrice radiofonica e televisiva.

I giurati, dopo l'ascolto, hanno consegnato al notaio presente in sala le schede di valutazione. I voti ricevuti in questa sessione andranno poi a sommarsi a quelli che saranno espressi durante l'esibizione dal vivo dell'8 di marzo al Teatro di Dogana Nuova.

E ci sarà un solo vincitore che potrà fregiarsi del titolo di portabandiera della Repubblica all'Eurovision Song Contest 2025, in programma dal 13 al 17 maggio a Basilea.

Presentato da Flora Canto e Francesco Facchinetti, il San Marino Song Contest 2025 andrà in onda domani in diretta tv e radio alle 20.30 su San Marino RTV, Radio San Marino, Rai Radio2 in simulcast con la conduzione di Martina Martorano (anche in Visual sul canale 202), RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab, e vedrà la partecipazione di 20 artisti in gara provenienti da sei Paesi europei. Su RaiPlay si potrà vedere in diretta in due versioni: sul canale RaiPlay, con il commento originale dei conduttori Flora Canto e Francesco Facchinetti; sul canale Visual Radio, con il commento dei conduttori di Rai Radio2.

Al termine della serata sarà possibile seguire la conferenza stampa di chiusura dell'evento che sarà trasmessa in diretta su canale RaiPlay2. Su RaiPlay Sound si potrà ascoltare la serata in diretta tramite il canale Radio 2 e si potrà riascoltare on demand la puntata integrale, oltre a una selezione di clip.

Ospiti della serata, sul palco del Teatro Nuovo di Dogana di San Marino, Cristiano Malgioglio con le sue "incursioni", La Rappresentante Di Lista e Senhit. Oltre al Premio Eurovision e a quello della Critica saranno anche attribuiti il Premio San Marino RTV Ludovico Di Meo e il Premio Una Voce per San Marino, in collaborazione con Risparmio Casa.

I premi principali (Vincitore e Critica) di San Marino Song Contest 2025, sono stati realizzati dagli scalpellini dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici. Inoltre le Torri di San Marino saranno protagoniste di San Marino Song Contest non solo negli iconici premi ma anche con un'illuminazione speciale con i colori dell'evento che da venerdì a domenica accoglierà gli ospiti e gli artisti. Lo skyline di San Marino illuminato di fucsia, rosa e azzurro sarà lo sfondo di numerosi servizi televisivi.

Nel servizio sentiamo il Direttore Artistico Massimo Bonelli