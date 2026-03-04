MUSICA San Marino Song Contest 2026: ecco i primi cinque finalisti

Ha avuto inizio il San Marino Song Contest 2026, la manifestazione che designerà il rappresentante della Repubblica all’Eurovision Song Contest 2026.

Al termine della prima semifinale, condotta da Maddalena Corvaglia e Marco Carrara, sono stati ufficializzati i primi cinque artisti che accedono alla finale del 6 marzo, in programma al Teatro Nuovo di Dogana. Si tratta di Anna Smith, Matias Ferreira, MYKY, ORPHY e Pellegrina Pibigas, che torneranno a esibirsi sul palco davanti alla giuria e al pubblico per contendersi la vittoria e un posto per l'Eurovision il 6 marzo. Ospite d'onore della serata Aiden, che rappresenterà Malta all'ESC.

Prossimo appuntamento il 5 marzo alle 21 per la seconda semifinale e scoprire chi si aggiudicherà gli ultimi 5 posti per l'ultima serata.

La finale del 6 marzo, condotta da Simona Ventura, sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV (Canale 550), Radio San Marino, RaiPlay, Rai Radio 2 e RaiPlay Sound, oltre che sul circuito Consorzio Media Dab.

Rivedi la prima semifinale sul sito di San Marino RTV

