San Marino Song Contest 2026: ecco i primi cinque finalisti. Questa sera alle 21 la seconda semifinale

Ha avuto inizio il San Marino Song Contest 2026, la manifestazione che designerà il rappresentante della Repubblica all’Eurovision Song Contest 2026.

Al termine della prima semifinale, condotta da Maddalena Corvaglia e Marco Carrara, sono stati ufficializzati i primi cinque artisti che accedono alla finale del 6 marzo, in programma al Teatro Nuovo di Dogana. Si tratta di Anna Smith, Matias Ferreira, MYKY, ORPHY e Pellegrina Pibigas, che torneranno a esibirsi sul palco davanti alla giuria e al pubblico per contendersi la vittoria e un posto per l'Eurovision il 6 marzo. Ospite d'onore della serata Aiden, che rappresenterà Malta all'ESC.

Prossimo appuntamento questa sera 5 marzo alle 21 per la seconda semifinale e scoprire chi si aggiudicherà gli ultimi 5 posti per l'ultima serata. La finale del 6 marzo, condotta da Simona Ventura, sarà trasmessa in diretta su San Marino RTV (Canale 550), Radio San Marino, RaiPlay, Rai Radio 2 e RaiPlay Sound, oltre che sul circuito Consorzio Media Dab.



Rivedi la prima semifinale sul sito di San Marino RTV







I cantanti in gara nella seconda semifinale il 5 marzo

Atwood – Italia – Midnight Alibi

Trio milanese capace di unire grinta rock e sfumature indie, si è fatto conoscere anche sul palco di X Factor. Vincitori di Sanremo Rock, hanno condiviso il palco con Evanescence, Deep Purple e Vasco Rossi.



DEVA – Italia – Mi fa male l’America

Cantante e performer versatile, spazia dal pop al soul fino al rock, con una forte presenza scenica. Con la sua band ha aperto concerti di grandi nomi della musica italiana.



ELYSA – Estonia – THE ALCHEMIST

Cantautrice estone già protagonista delle selezioni eurovisive del suo Paese per quattro volte. Propone un pop cinematografico dal forte impatto visivo e dal messaggio di rinascita.



IlRed – Italia – Playlist in loop

Nome d’arte di Matteo Valentini, giovane cantautore marchigiano che fonde pop e influenze folk/country. Finalista in diversi contest nazionali e apparso anche su Rai2.



IUNA – Italia – Freedom Calling

Iuna Iaccino, 24 anni, cresce in una famiglia legata a musica e teatro e studia armonia, composizione e musical alla SDM di Milano. Dopo il debutto al Teatro Nazionale con Sister Act, porta sul palco una formazione solida e una forte vocazione live.



KLEM – Italia – OK RESPIRA

Cantautore e performer che unisce canto e danza tra pop e urban. Vincitore del Festival di Castrocaro 2024, ha calcato palchi importanti e collaborato con artisti della scena italiana.



LUKA – Slovenia – Where It Ends

Cantautore sloveno, ha ottenuto visibilità internazionale come frontman dei Booom!, arrivando in finale a Una Voce per San Marino 2024 tra oltre 800 candidati. Oggi da solista unisce country moderno e pop/rock in performance sincere ed emotive.



Luka Basi – Slovenia – CHICOLO

Tra gli artisti più popolari dell’area balcanica, ha superato 250 milioni di visualizzazioni digitali. Con “CHICOLO” inaugura un nuovo capitolo europeo della sua carriera.



Lupi Mannaggia – Italia – Ignorantità

Folk rock band milanese nata nel 2017, mescola cantautorato italiano e sonorità balcaniche e irlandesi. Finalista di Sanremo Rock 2025, porta sul palco energia e teatralità.



Magdalena Tul – Polonia – I’ll Be Around

Artista R&B/Soul con ampia esperienza internazionale, ha rappresentato la Polonia all’Eurovision. Ha pubblicato tre album e si è esibita tra Europa e Stati Uniti.



MARAAYA – Slovenia – ALU ALU

Duo pop formato da Marjetka e Raay, ha rappresentato la Slovenia all’Eurovision 2015. Consolidata realtà live nel proprio Paese, unisce vocalità intensa e produzione hit-oriented.



Marco Sbarbati – Italia – Pretty Little Secret

Cantautore e busker scoperto da Lucio Dalla, ha collaborato con Sugar Music e aperto concerti di Elisa e Jack Savoretti. Unisce scrittura raffinata e vocazione internazionale.



Maya Azucena – Stati Uniti – My Sin

Cantautrice americana pluripremiata, ha portato la sua musica in oltre 40 Paesi. Con uno stile soul e pop energico, unisce carriera artistica e impegno umanitario.



Nicolò Deori – Italia – Mi ucciderai per sempre

Cantautore bresciano di 25 anni, propone un pop emotivo e autentico. Il brano in gara racconta un amore intenso e distruttivo, nato da una semplice melodia al pianoforte.



NovaBlue – Italia – Muoio di fame

Band alternative rock nata nel 2024, trasforma tensione emotiva e potenza live in un suono crudo e contemporaneo. Vincitrice di Sanremo Rock & Trend 2025 con il brano “Caino”.



Paolo Martini – Italia – Fase REM

Cantautore ligure classe 2000, ha partecipato al Festival di Sanremo come corista e aperto concerti di Rose Villain e Sarah Toscano. Il suo pop racconta emozioni sincere e quotidiane.



Ciro Maddaluno – Italia – Disastro

Cantautore nato a Pompei nel 1996, unisce tradizione italiana e sonorità R&B e Neo Soul. Laureato con il massimo dei voti in Canto Lirico e Teatro Musicale al Conservatorio “G. Martucci” di Salerno, ha partecipato a programmi come X Factor, Amici, Io Canto e Tu Si Que Vales ed è stato semifinalista a Una Voce per San Marino 2025 con il brano “Ancora Qui”.



Sezina Kelsey – Paesi Bassi – You Raise Me High

Cantante olandese rivelazione dei talent show, finalista al National Junior Song Contest e protagonista a The Voice. Nel 2025 ha vinto il titolo europeo al Tour Music Fest di San Marino.



UtopiaTwins e Valerie – Italia – Fake Smile

Progetto nato a Brescia dall’incontro tra la cantante Valerie e i produttori gemelli Utopia Twins. Uniscono pop contemporaneo e forte identità social, raccontando emozioni autentiche.



Xannova Xan – Stati Uniti – Unbreakable

Artista texana di origini greche, svedesi e polinesiane, ha iniziato giovanissima rappresentando la Grecia al Junior Eurovision. Oggi propone il suo “Alien-pop”, tra potenza vocale e ambizione internazionale.











