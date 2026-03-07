San Marino Song Contest 2026: vincono Senhit e Boy George

Senhit featuring Boy George trionfa al San Marino Song Contest 2026 con il brano “Superstar” e rappresenterà San Marino alla 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio. Il cantautore ha partecipato al contest tramite un contributo video, ma Senhit assicura che non mancherà a Vienna.

A decretare il vincitore la giuria presieduta da Federica Gentile e affiancata da Roberto Sergio, Mario Andrea Ettorre, Massimo Zanotti e Beppe D’Onghia. La giuria di qualità era invece formata da Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie.

A condurre la serata Simona Ventura. Ospiti di questa edizione Al Bano, Elettra Lamborghini, Tommy Cash e Cristiano Malgioglio: a quest’ultimo è stato consegnato il Premio alla Carriera dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati. Lo scorso anno, il riconoscimento era stato assegnato ad Al Bano proprio sul palco del San Marino Song Contest.

Durante la finale è stato inoltre reso omaggio all’indimenticata icona della televisione italiana e grande amico del Titano Pippo Baudo.

Il Premio della Stampa Ludovico Di Meo è stato assegnato alle Pellegrina Pibigas, Dolcenera ha vinto il Premio Della Critica e il Premio SIAE, Maya Azucena ha invece ottenuto il Premio Dreaming San Marino Song Contest Risparmio Casa, mentre Rosa Chemical ha ottenuto il Premio Titano Style Giochi del Titano. Senhit e Boy George vincono anche il premio "Marlù".



Rinnovata la collaborazione con Rai Italia, RaiPlay e Rai Radio2 per la trasmissione dell’evento. Anche quest’anno la direzione artistica è stata affidata a Massimo Bonelli, con Cristiano D’Alisera alla regia e Marco Calzavara alla scenografia.

Durante la serata l'hashtag #SanMarinoSongContest è entrato tra i trend topic su X.






















































