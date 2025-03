San Marino Song Contest: al via l'allestimento dello spettacolo, colpo d'occhio assicurato

Meno due giorni al San Marino Song Contest, in programma nella serata di sabato 8 marzo e in diretta tv e radio alle 20.30 su San Marino RTV, Radio San Marino, Rai Radio2, RaiPlay, RaiPlay Sound e in Dab+ tramite il consorzio Media Dab.

Al Teatro Nuovo di Dogana, staff tecnici Rai ed Rtv al lavoro per l'allestimento del palco progettato dallo scenografo Marco Calzavara, e che promette un colpo d'occhio di forte impatto. Domani, venerdì 7 marzo, previste le prove generali con i 20 finalisti.

Sarà spettacolo assicurato grazie al team di professionisti guidati dal Direttore Artistico, Massimo Bonelli e dal regista Cristiano D'Alisera.

I premi principali (al Vincitore e della Critica) sono stati realizzati dagli scalpellini dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici che, nel solco della tradizione sammarinese, hanno scolpito a mano un modellino della "Torre Montale incastonato nella pietra del Monte Titano". L''opera sarà ulteriormente arricchita da dettagli in materiale tecnologico tagliato al laser, per fornire un contrasto netto tra tradizione e innovazione. Le Torri di San Marino saranno protagoniste dell'evento non solo nei premi, ma anche con l'illuminazione speciale dello skyline nei colori della manifestazione - fucsia, rosa e azzurro -, il primo biglietto da visita per accogliere dal 7 al 9 marzo ospiti, artisti e i tanti spettatori che raggiungeranno il Titano.