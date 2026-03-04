San Marino Song Contest: al via la prima semifinale, Tommy Cash tra gli ospiti della finalissima

Stiamo entrando nel vivo del San Marino Song Contest: questa sera su San Marino RTV, canale 550, la prima semifinale del contest, in onda dalle ore 21. Venti i cantanti che gareggeranno per guadagnarsi l'accesso alla finalissima del 6 marzo.

Al Teatro Nuovo di Dogana è un via vai di musicisti, tecnici, giornalisti, addetti ai lavori per le semifinali condotte da Maddalena Corvaglia e Marco Carrara. "Sono carichissimo - dice Carrara -. Mi piace molto guardare le prove. Da 'secchione', sono andato, nei giorni precedenti, in teatro a vedere come si stessero esibendo gli artisti. E' bello vedere giovani che vogliono provare ad affermarsi e realizzare il proprio sogno".

"C'è emozione, eccitazione, sembra tutto pronto - afferma Massimo Bonelli, direttore artistico del Contest - e siamo pronti ad ascoltare i 40: i primi 20 semifinalisti, più i secondi 20 semifinalisti tra i quali sceglieremo 10 artisti che accederanno alla finale di venerdì 6 marzo e si aggiungeranno alle 10 wildcard che abbiamo già scelto". Tra gli ospiti della prima semifinale il cantante Aidan, che rappresenterà Malta al prossimo Eurovision.

Appuntamento, quindi, il 4 e 5 marzo con le due semifinali, dalle ore 21 su Rtv. E con la finalissima venerdì 6 marzo, dalle 20,30, con la conduzione di Simona Ventura, in diretta in eurovisione su San Marino RTV, Radio San Marino, Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay. Annunciati dal direttore generale di Rtv, Roberto Sergio, ospite di Fiorello a La Pennicanza, i super ospiti della finale: sul palco saliranno Tommy Cash, diventato celebre con la sua Espresso Macchiato, insieme a Cristiano Malgioglio e Al Bano.

I cantanti in gara nella prima semifinale



Nel servizio le interviste a Marco Carrara (conduttore), a Massimo Bonelli (direttore artistico San Marino Song Contest) e ad Aidan (rappresentante Malta Eurovision 2026)











