San Marino Song Contest, al via le semifinali
Questa sera la prima serata su San Marino RTV: 40 artisti dai casting si giocano 10 posti in finale, che si aggiungeranno alle wild card annunciate a Casa Sanremo.
Questa sera, dalle 21, prende il via la prima semifinale del San Marino Song Contest. L’appuntamento è sul canale 550 e in streaming sul sito sanmarinortv.sm e su Raiplay.
A contendersi l’accesso alla finale del 6 marzo saranno complessivamente 40 cantanti provenienti dai casting, 20 per ciascuna semifinale. Dieci di loro, scelti dalla giuria composta da Massimo Bonelli, Joseph Cauchi e Tomislav Stengl, entreranno tra i 20 finalisti della competizione e si aggiungeranno alle 10 wild card svelate a Casa Sanremo.
Domani, 5 marzo, andrà in scena la seconda semifinale, sempre condotta da Maddalena Corvaglia e Marco Carrara.
I cantanti in gara nella prima semifinale il 4 marzo
4CALAMANO – Italia – Twilight
Gruppo vocale composto da quattro sorelle, attivo dal 2018. Conosciute sui social per le loro armonizzazioni pop, hanno partecipato a numerosi contest nazionali arrivando fino al palco dell’Ariston.
Alien Cut feat. Tayma – Italia – Ethernia
Duo dance attivo dal 2008, ha collaborato con artisti internazionali come Basshunter ed Eiffel 65. I loro brani hanno superato milioni di stream, portandoli nei club in Italia e all’estero.
Anna Smith – Svizzera – Bruised
Pop artist e produttrice svizzera, ha già calcato il palco dell’Eurovision 2025 a Basilea come stand-in performer. Laureata alla Zurich University of the Arts, unisce musica e performance con un forte messaggio di empowerment.
Capabrò – Italia – Lavorare fa schifo
Trio cantautorock marchigiano che mescola teatralità, ironia e critica generazionale. Nel 2025 hanno pubblicato l’album Educazione Cinica, portato in tour in tutta Italia.
DAUDIA – Italia – Talk about it
Duo cantautorale attivo dal 2016, ha partecipato a diversi talent tra Italia ed estero. La loro cover acustica di “Jerusalema” è diventata virale, superando milioni di ascolti e visualizzazioni.
ERISU – Italia – Ghost of Ninive
Gruppo vocale alternative/prog formatosi nel 2020. È il primo progetto al mondo a utilizzare esclusivamente testi in Antico Sumero, con uno show che unisce musica e teatralità rituale.
Giacomo Voli – Italia – Figaro
Voce potente del panorama rock e metal italiano, si è fatto conoscere a The Voice of Italy. È stato frontman dei Rhapsody of Fire e vincitore di All Together Now nel 2021.
Lorenzo Bonfire – Italia – Ode to Guilt
Cantautore folk one-man band, nato nel ’92 e cresciuto come busker. Unisce scrittura intensa e performance essenziale, influenzato dal folk internazionale contemporaneo.
MATIAS FERREIRA – Spagna – PAURA
Artista uruguayo-spagnolo, fonde Candombe, Afro e pop moderno. Cantante, attore e presentatore, ha calcato palchi internazionali e condotto importanti format televisivi.
METIRIA – Italia – Attention Seeker
Band catanese di rock sinfonico con influenze metal progressive. Dopo il debutto nel 2024, hanno raggiunto il podio a Sanremo Rock con il brano Sorrow.
MRTINA – Italia – My Insanity
Cantautrice e performer italiana, unisce pop/rock ed elettronica a una forte dimensione scenica. I suoi brani autobiografici raccontano identità e libertà di espressione.
MYKY – Italia – Outta Tune
Cantautore partenopeo, si è fatto conoscere con X Factor Italia. Attivo anche a livello internazionale, è stato semifinalista a Una Voce Per San Marino nel 2024 e 2025.
N’ice Cream – Italia – Not the winner
Band marchigiana nata tra amici d’infanzia. Dopo esperienze televisive come Tu Si Que Vales e The Band, continuano il loro percorso tra live e produzioni originali.
ORPHY – Repubblica Ceca – Rise Again
Cantautore dalla cifra cinematografica, unisce piano, archi e produzione moderna. Dopo il successo da giovanissimo in Ucraina, è tornato con un nuovo progetto artistico all’insegna della rinascita.
Pellegrina Pibigas – Italia – Il Giorno Che
Duo formato da Freon e Neon, si esibisce con maschere e un’identità scenica fuori dagli schemi. Il progetto nasce dalla volontà di sperimentare liberamente e rompere le convenzioni.
Ryan Song – Paesi Bassi – Break the Cage
Artista e produttore con base ad Amsterdam, mescola pop elettronico, dance e R&B. Ha sfiorato il milione di stream con il suo ultimo EP e si prepara a pubblicare un nuovo album nel 2026.
YUME – Italia – Paura di amare
Cantautore classe 2008, ha iniziato a scrivere le sue prime canzoni a 14 anni unendo testi indie e melodie pop. Ha partecipato a diversi contest nazionali e internazionali, tra cui il Premio Mia Martini e il Festival di Castrocaro, aprendo concerti di artisti come MV Killa, LDA, Collage e Paolo Vallesi.
Sheila – Albania – Zemra e Tokës
Vincitrice di X Factor Albania nel 2012, fonde tradizione balcanica e sonorità moderne. Nel 2025 si è classificata terza al Festivali i Këngës.
Star Guy – Norvegia – Star Shadez
Progetto nato nel 2025, già legato all’Eurovision come tastierista per l’Irlanda. Dietro gli occhiali si cela Erlend, autore attivo nella scena norvegese fin da giovanissimo.
Stefano – Italia – Pesce rosso
Diciassettenne ligure, ha già collezionato finali nazionali tra cui Genova per Voi e Swiss Voice Tour. Porta sul palco un percorso giovane ma ricco di esperienze live.
[Banner_Google_ADS]