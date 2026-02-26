TV LIVE ·
San Marino Song Contest, alle 16 le novità da Casa Sanremo

Conferenza stampa con Roberto Sergio, Federico Pedini Amati e Simona Ventura. Il vincitore volerà all’Eurovision di Vienna.

26 feb 2026
Questo pomeriggio alle 16 è in programma una conferenza stampa a Casa Sanremo durante la quale il direttore generale di San Marino Rtv Roberto Sergio, insieme al Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati e a Simona Ventura, conduttrice della finalissima del 6 marzo, annunceranno importanti novità sul San Marino Song Contest.

La conferenza sarà trasmessa in diretta sul sito sanmarinortv.sm, sul canale YouTube di San Marino RTV e su primaonline.it.

San Marino RTV si prepara intanto alla sedicesima partecipazione all’Eurovision Song Contest dal debutto del 2008. Dopo l’esordio, il Titano ha saltato due edizioni, tornando in gara nel 2011 e partecipando poi con continuità. In totale sono quattro le qualificazioni centrate: nel 2014 con Valentina Monetta, nel 2019 con Serhat, nel 2021 con Senhit e nel 2025 con Gabry Ponte.

Il vincitore del San Marino Song Contest volerà alla Wiener Stadthalle di Vienna e si esibirà nella seconda parte della prima semifinale, in programma martedì 14 maggio, serata in cui salirà sul palco anche l’Italia.




