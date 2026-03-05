San Marino Song Contest: arrivano i big per le prove, questa sera nuova semifinale

Siamo in pieno San Marino Song Contest e inizia a delinearsi la rosa degli artisti che, nella finale di domani, 6 marzo, si contenderanno il 'pass' per lo Eurovision Song Contest di Vienna. Ieri sera, su San Marino RTV - canale 550 - su RaiPlay, RaiPlay Sound e Radio San Marino la prima semifinale condotta da Maddalena Corvaglia e Marco Carrara.

Selezionati i primi cinque semifinalisti che accederanno alla finale. Sono passati Anna Smith, Matias Ferreira, Pellegrina Pibigas, Myky e Orphy. Provengono da diverse parti d’Europa, ognuno con un proprio background e un proprio stile. Questa sera, dalle ore 21, in onda la seconda semifinale. Tra gli ospiti Akylas che rappresenterà la Grecia alla gara eurovisiva di maggio.

Intanto, si continua a lavorare per la finalissima di domani. Annunciati i super ospiti dello show condotto da Simona Ventura. A svelare i nomi il direttore generale di Rtv, Roberto Sergio. Saranno Tommy Cash, Cristiano Malgioglio e Al Bano. Intanto a Dogana arrivano i primi big per le prove dello spettacolo. 21 i concorrenti tra i quali anche il sammarinese Marco.

"Le prove sono andate molto bene. Sono sinceramente emozionato - afferma Rosa Chemical, che canterà Mammamì in finale - perché la canzone è, per me, un pezzo molto toccante. Un brano che parla della mia storia. Sono molto felice".

"Voglio ringraziare tutta l'organizzazione - dice Paolo Belli, che porta in gara Bellissima - e tutta San Marino. Mi stanno trattando come una star. In realtà, sono una persona privilegiata che desiderava fare questo da bambino. Ho il cuore che va a duemila".

Nel servizio le voci degli artisti vincitori alla prima semifinale e le interviste a Maddalena Corvaglia, Rosa Chemical e Paolo Belli







