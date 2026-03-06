San Marino Song Contest: arrivano i super ospiti, attesa per lo show in diretta dalle 20,30

L’attesa è finita: tra pochissimo la finale del San Marino Song Contest condotta da Simona Ventura. In gara tanti artisti con un solo obiettivo: vincere e staccare il biglietto per lo Eurovision di maggio, in rappresentanza del Titano.

Dalle 20,30 la diretta su San Marino RTV (canale 550), RaiPlay, Radio San Marino e Rai Radio 2. E’ stata una settimana fantastica, caotica, tra prove continue, un via vai di cantanti, interviste e musica.

Super ospiti Tommy Cash, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio e Al Bano. Proprio quest'ultimo, all'ingresso del Teatro Nuovo, ha reso omaggio a Pippo Baudo. Giuria di qualità composta da Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie. A presiedere la giuria della finale sarà Federica Gentile.

Nel servizio le interviste a Simona Ventura (direttrice creativa e conduttrice del Contest), Federica Gentile (presidente della giuria della finale), Al Bano e Tommy Cash











