TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:34 Beccari: "In 24-48 ore tutti i sammarinesi che hanno espresso la volontà di rientrare saranno a casa" 12:00 La Polizia (scandinava) del Dialogo 10:37 Centri estivi 2026 a San Marino, iscrizioni dal 26 marzo: costi, date e plessi attivati 08:46 Giornata europea dei Giusti dell’Umanità: il messaggio della Reggenza 08:38 Rimini, 47enne arrestato per resistenza denuncia gli agenti della Polizia Locale: indaga la Procura
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

San Marino Song Contest: arrivano i super ospiti, attesa per lo show in diretta dalle 20,30

Al Bano omaggia Pippo Baudo all'ingresso del Teatro Nuovo. Questa sera lo spettacolo condotto da Simona Ventura: in gara emergenti e big con obiettivo lo Eurovision

di Mauro Torresi
6 mar 2026

L’attesa è finita: tra pochissimo la finale del San Marino Song Contest condotta da Simona Ventura. In gara tanti artisti con un solo obiettivo: vincere e staccare il biglietto per lo Eurovision di maggio, in rappresentanza del Titano.

Dalle 20,30 la diretta su San Marino RTV (canale 550), RaiPlay, Radio San Marino e Rai Radio 2. E’ stata una settimana fantastica, caotica, tra prove continue, un via vai di cantanti, interviste e musica.

Super ospiti Tommy Cash, Elettra Lamborghini, Cristiano Malgioglio e Al Bano. Proprio quest'ultimo, all'ingresso del Teatro Nuovo, ha reso omaggio a Pippo Baudo. Giuria di qualità composta da Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie. A presiedere la giuria della finale sarà Federica Gentile. 

Nel servizio le interviste a Simona Ventura (direttrice creativa e conduttrice del Contest), Federica Gentile (presidente della giuria della finale), Al Bano e Tommy Cash





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura