San Marino Song Contest: attesa per la conferenza stampa a Roma con l’annuncio dei cantanti.

Si terrà oggi alle 12, a Roma in via Asiago, la conferenza stampa ufficiale del San Marino Song Contest, il talent che selezionerà il rappresentante della Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea. Durante l’evento verranno annunciati i 20 artisti in gara, pronti a sfidarsi nella finalissima dell’8 marzo al Teatro Nuovo di Dogana, già sold out in pochi giorni.

Sarà possibile seguire la conferenza stampa in diretta streaming sul sito di San Marino Rtv. Presenti il Direttore Generale di San Marino Rtv Roberto Sergio e il Segretario di Stato al Turismo Federico Pedini Amati.

La serata, condotta da Flora Canto e Francesco Facchinetti, sarà un grande spettacolo musicale diretto dal regista Cristiano D’Alisera con la scenografia firmata Marco Calzavara e la direzione artistica di Massimo Bonelli. A presiedere la giuria sarà Luca De Gennaro, critico musicale di rilievo nel panorama italiano.

Tra gli ospiti speciali della finale ci sarà La Rappresentante di Lista, il duo composto da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, che arricchirà lo show con una performance esclusiva.

Gli organizzatori raccomandano agli spettatori di presentarsi al teatro entro le ore 20.00, quando le porte verranno chiuse.

L’evento sarà trasmesso in diretta su San Marino RTV, Radio San Marino, Rai Radio2 (anche in Visual sul canale 202), RaiPlay, RaiPlay Sound e in DAB+ tramite il consorzio Media Dab.

