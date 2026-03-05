San Marino Song Contest: chi trionfa alla prima semifinale, questa sera nuovo show

Siamo in pieno San Marino Song Contest e inizia a delinearsi la rosa degli artisti che, nella finale di domani, 6 marzo, si contenderanno il 'pass' per lo Eurovision Song Contest di Vienna. Ieri sera, su San Marino RTV - canale 550 - su RaiPlay, RaiPlay Sound e Radio San Marino la prima semifinale condotta da Maddalena Corvaglia e Marco Carrara.

Selezionati i cinque artisti che accederanno alla finale. Sono passati Anna Smith, Matias Ferreira, Pellegrina Pibigas, Myky e Orphy. Provengono da diverse parti d’Europa, ognuno con un proprio background e un proprio stile. Ospite della serata Aidan che rappresenterà Malta alla gara eurovisiva. Questa sera, dalle ore 21, in onda la seconda semifinale.

Annunciati, nelle scorse ore, i super ospiti della finalissima condotta da Simona Ventura. A svelare i nomi il direttore generale di Rtv, Roberto Sergio. Saranno Tommy Cash, Cristiano Malgioglio e Al Bano.

Nel servizio le voci degli artisti vincitori alla prima semifinale e l'intervista ad Aidan







