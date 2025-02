San Marino Song Contest: cresce l'attesa. Conducono Flora Canto e Francesco Facchinetti

L'attesa per San Marino Song Contest 2025 si arricchisce di nuovi dettagli: svelati i conduttori dell'evento, in programma l'8 marzo al teatro Nuovo di Dogana. Saranno Flora Canto e Francesco Facchinetti a presentare la gara canora per selezionare il rappresentante del Titano al prossimo Eurovision a maggio in Svizzera.

La notizia era stata anticipata da una serie di rumors sulla stampa specializzata e, dopo la conferma, sta facendo il giro di testate giornalistiche, musicali e dei blog eurovisivi. Speciali anche i primi ospiti annunciati: sul palco La Rappresentante di Lista.

20 gli artisti in gara, tra big ed emergenti, in un'unica categoria, nell'edizione che ha come direttore artistico Massimo Bonelli. Presidente di giuria: Luca De Gennaro, noto critico musicale italiano. Evento prodotto e organizzato dalla Segreteria di Stato al Turismo e da San Marino RTV.

“L'annuncio – afferma il direttore generale Roberto Sergio – rappresenta solo la prima delle tante novità che sveleremo in avvicinamento all'8 marzo”. Alla conduzione “due nomi di alto livello”, sottolinea il Dg, insieme a “un impegno produttivo importante e, in campo, una squadra di professionisti dall'esperienza consolidata”. Il San Marino Song Contest, aggiunge il segretario al Turismo, Federico Pedini Amati, consolida la formula di Una Voce per San Marino, che funziona, anche per un ritorno turistico e di immagine”. Il concorso “aspira a diventare un punto di riferimento per la musica innovativa europea”, dice il direttore artistico Bonelli. Alle semifinali artisti da oltre 26 Paesi, spiega Denny Montesi di Media Evolution.

L'evento sarà trasmesso da San Marino RTV, Radio San Marino, Rai Radio 2 e sulle piattaforme RaiPlay e RaiPlay Sound.