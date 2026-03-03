San Marino Song Contest: cresce l'attesa per le semifinali, l'atmosfera dal backstage

Mancano poche ore e si aprirà il San Marino Song Contest 2026. Al Teatro Nuovo di Dogana sono ore di prove continue per le semifinali in onda su San Marino RTV, canale 550, mercoledì 4 e giovedì 5 marzo alle 21, con la conduzione di Maddalena Corvaglia e Marco Carrara. Sono 40 gli artisti in lizza in questa fase, 20 per ogni semifinale. Ne rimarranno 10 che se la vedranno con gli altri 10 big nella finalissima del 6 marzo.

A San Marino musicisti e cantanti da tutto il mondo, soprattutto dall'Europa ma anche da altri continenti come gli Stati Uniti, per questa fase della gara. "Siamo molto carichi - commenta Denny Montesi, capodelegazione per San Marino all'Eurovision -. Abbiamo avuto 48 nazioni per i casting, 27 nei quarti di finale e ora iniziamo a raccogliere i frutti del lavoro svolto durante l'inverno". Annunciate due soprese: ospiti delle semifinali i rappresentanti di Malta e Grecia al contest eurovisivo di Vienna, rispettivamente Aidan Cassar e Akylas.

Ma il contest è anche stile: al San Marino Outlet è un continuo via vai di artisti, tra parrucchieri, truccatori ed estetisti pronti a realizzare tutte le richieste dei cantanti.

Finalissima venerdì 6 marzo, dalle 20,30, condotta da Simona Ventura, in diretta in Eurovisione su San Marino RTV (canale 550), Radio San Marino, Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay.

Nel servizio le interviste a Denny Montesi (capodelegazione San Marino Eurovision) e Luigi Ceccoli (parrucchiere)







