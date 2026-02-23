TV LIVE ·
San Marino Song Contest: due sostituzioni fra i semifinalisti

Yume sostituisce Samuele Di Nicolò, Ciro Maddaluno prende il posto di Park.

23 feb 2026
Francesco Scagliarini (Yume) e Ciro Maddaluno
In merito alle Semifinali del San Marino Song Contest, Media Evolution riferisce che, a seguito di alcune segnalazioni pervenute e delle conseguenti verifiche effettuate, sono emerse violazioni del Regolamento.

In particolare, i concorrenti Samuele Di Nicolò e Park, ammessi rispettivamente alla prima e alla seconda Semifinale, non hanno presentato un brano inedito, violando le disposizioni regolamentari in materia di originalità e precedente diffusione del brano. Ai sensi del Regolamento vigente, si è pertanto proceduto alla loro squalifica.

Subentrano i concorrenti immediatamente successivi nella graduatoria del rispettivo Stage & Live Academy:
-Yume, in sostituzione di Samuele Di Nicolò, che si esibirà nella prima Semifinale del 4 marzo;
-Ciro Maddaluno, in sostituzione di Park che si esibirà nella seconda Semifinale del 5 marzo.





