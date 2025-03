ESC2025 San Marino Song Contest e l'effetto mediatico: tutti ne parlano Dai quotidiani nazionali, ai siti specializzati, dalle riviste di musica a quelle di costume. Tutti lanciano i propri favoriti per rappresentare San Marino all'Eurovision

San Marino Song Contest e l'effetto mediatico: tutti ne parlano.

Dai quotidiani nazionali italiani alle agenzie, dai siti di musica alle riviste di costume e attualità, senza dimenticare il ruolo dei social. Tutti, in queste ore, parlano del San Marino Song Contest. Tutti analizzano un aspetto dell'evento musicale dell'anno per la Repubblica più piccola del mondo. Una bomba mediatica che trova riflessi anche all'estero, per i milioni di appassionati 'eurovisivi'.

C'è chi intervista i presentatori, chi gli organizzatori, chi si lancia in previsioni sui favoriti. La territorialità la fa da padrone: con i quotidiani regionali a fare il tifo per l'artista di casa. Ma un importante richiamo è anche quello degli ospiti che si esibiranno nel corso della serata sul palco di Dogana. Primo fra tutti Al Bano, che riceverà il premio alla carriera, direttamente dalle mani dell'amico Federico Pedini Amati.

Con un occhio all'Eurovision Song Contest, che vedrà esibirsi per San Marino, proprio l'artista che stasera sbaraglierà la concorrenza. Mentre l'Italia schiera alla conduzione una coppia assolutamente inedita, sia per formazione sia per esperienze, nell'edizione numero 69 di Basilea: il veterano Gabriele Corsi e la new entry BigMama. L'annuncio è arrivato direttamente dal Tg1 delle 20.

