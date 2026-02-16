San Marino Song Contest: ecco i primi 20 semifinalisti

A conclusione della fase di Stage&Live Academy del Dreaming San Marino Song Contest, sono stati rivelati i nomi dei primi 20 semifinalisti del San Marino Song Contest. Andiamo a scoprire chi sono, da dove provengono e il titolo del brano che portano in gara:



4CALAMANO – Italia – Twilight

Alien Cut feat. Tayma – Italia – in gara con brano in via di comunicazione

Anna Smith – Svizzera – Bruised

Capabrò – Italia – Lavorare fa schifo

DAUDIA – Italia – Talk about it

ERISU – Italia – Ghost of Ninive

Giacomo Voli – Italia – Figaro

Lorenzo Bonfire – Italia – Ode to Guilt

MATIAS FERREIRA – Spagna – PAURA

METIRIA – Italia – Attention Seeker

MRTINA – Italia – My Insanity

MYKY – Italia – Outta Tune

N’ice Cream – Italia – Not the winner

ORPHY – Repubblica Ceca – Rise Again

Pellegrina Pibigas – Italia – Il Giorno Che

Ryan Song – Paesi Bassi – Break the Cage

Samuele Di Nicolò – Italia – Non tornare più

Sheila – Albania – Zemra e Tokes

Star Guy – Norvegia – Star Shadez

stefano – Italia – Pesce rosso



Questi 20 artisti si esibiranno nella prima semifinale che andrà in onda su San Marino RTV, canale 550, il prossimo 4 marzo, cercando di guadagnarsi un posto per la finalissima del 6 marzo.



Domani sera alle 19:30 sul Tg San Marino scopriremo i nomi degli altri 20 semifinalisti, che si esibiranno il 5 marzo.

In galleria le foto dei 20 artisti qualificati







